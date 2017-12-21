Чтобы сформировать резюме на английском языке, в среднем требуется примерно 7 минут 30 секунд
Переводчик самостоятельно исправит ошибки, однако, рекомендуем использовать кнопку Проверка на орфорграфические ошибки - сервис Яндекс Спеллер
Перевод и введенный текст проверяются поиском словосочетаний в литературе по данным Google Books (более 8 миллионов книг)
Заголовки полей в шаблонах на английском сформированы на основе сотен просмотренных лучших образцов из EU и UK
Сразу после нажатия на 'Сформировать резюме' на Ваш e-mail будут направлены два файла: оформленные резюме на английском и на русском языках в формате PDF и Microsoft Word (.docx)
Мы готовим резюме на английском для пользователей из России, Украины и Казахстана. Выберите удобный язык заполнения резюме:
Заполнение полей на английском языке происходит АВТОМАТИЧЕСКИ. При необходимости можно корректировать текст (либо позднее отредактировать файл в Word)
Сдвиньте изображение для выбора нужного фрагмента
Проверка на орфорграфические ошибки. Проверка правописания: Яндекс.Спеллер:
Проверка поиском словосочетаний в литературе - текст разбивается на пары рядом стоящих слов, затем проверяется, насколько часто такие пары встречаются в книгах.
[показать результаты проверки...]
[скрыть результаты проверки по литературе...]
[скрыть результаты проверки по литературе...]
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Друзья! Оформленное резюме приближает нас к следующему шагу. Мы разработали тренажер для подготовки к собеседованию! Попробуйте пообщаться с компьютерными интервьюерами, на русском либо английском языке.)
Как работает онлайн Конструктор
Используются следующие сервисы: Microsoft Translator, переведено сервисом: «Яндекс.Переводчик», переведено Google Cloud Translation.
Алгоритм транслитерации в соответствии с ГОСТ Р 7.0.34-2014 (для русского)/ Правила Державної Міграційної Служби (для украинского).
Проверка правописания: Яндекс.Спеллер.
Проверка поиском словосочетаний в литературе производится по собственной технологии с использованием данных Google Books (более 8 миллионов книг, оцифрованных Google).